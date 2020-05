Ile-de-France : le remboursement des abonnements aux transports en commun est ouvert

Sont concernés les passes Navigo mensuels et annuels, Navigo senior et cartes Imagine R.

Si vous habitez l'Ile-de-France et que vous utilisez un passe Navigo, ce qui suit risque de vous intéresser. Le site dédié au remboursement des abonnements d'avril et de début mai des usagers des transports en commun franciliens est disponible depuis le mercredi 20 mai.

Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France, avait annoncé ce remboursement pour aider ceux qui devaient se déplacer pendant le confinement et dédommager ceux qui ont opté pour une formule annuelle et étaient confinés chez eux.

Jusqu'à 100 euros remboursés

La procédure pour obtenir un remboursement est simple et rapide : il suffit de se rendre sur le site mondedommagementnavigo.fr, puis de renseigner sa date de naissance, son adresse e-mail et le numéro de son passe Navigo. Celui-ci se compose de dix chiffres et d'une lettre et se trouve, selon les modèles, en haut à gauche ou en bas à droite du verso de la carte. Vous n'aurez plus qu'à renseigner quelques informations supplémentaires, comme votre adresse postale, avant de valider votre demande.

Sont concernés les passes Navigo mensuels et annuels, Navigo senior et cartes Imagine R. Le montant remboursé correspondra à un mois de forfait, soit 75,20 euros pour avril et 100 euros pour avril et les dix premiers jours de mai, pour un Navigo mensuel cinq zones, selon Ile-de-France Mobilités.