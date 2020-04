Il ne manquait plus que la pluie ! C'est chouette pour les agriculteurs...

La pluie tombe à Nice (Alpes-Maritimes). Photo d'illustration. (VALERY HACHE / AFP)

On avait déjà tous le moral un peu cabossé, on se disait qu’on avait touché le fond, que rien de pire ne pouvait nous arriver, eh bien si ! Elle est arrivée :

Et là on se dit : impeccable. On est au grand complet de la déprime. Que l’on soit à Brest, à Saint-Etienne, à Paris, à Bordeaux ou à Marseille, quand on regarde par la fenêtre, il ne fait pas beau.

L'invité surprise de la semaine

Moi ça m’a mis un coup. Quand on m’a dit : "Profite pour te mettre sous un plaid et regarder une série", ça m’a mis un coup parce que c’est ce que je fais déjà depuis des semaines.

Mais je me suis dis, voyons la flaque d’eau à moitié pleine. La pluie c’est le cafard mais après la sécheresse, c’est quand même une excellente nouvelle pour nos agriculteurs qui en ont besoin dans l’Est et dans le Nord, la pluie c’est morose mais on peut se dire que les gens iront moins danser dehors.

Le 18ème vient officiellement de s’auto-déconfiner (et il aimerait qu’on le laisse danser). pic.twitter.com/xXkkRJ490w — Corentin Chrétien-Droz (@CocoChrist) April 25, 2020

Plus il pleut, moins on sort

Et on peut se dire aussi que la pluie sur les volets, c’est bien quand on s’endort. La pluie, ça sent bon. Ça sent bon la pluie, c’est vrai. La nostalgie, l’introspection, la lumière tamisée. La pluie ça fait pleurer et c’est bien quand ça sort. La pluie, ça peut être doux, la pluie, c’est se blottir sous la couette sans aucun remord. Alors il manquait plus que la pluie mais Orelsan a raison il fait quand même beau !