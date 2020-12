"Il faut qu'on augmente" le nombre d'utilisateurs de l'application TousAntiCovid "d'ici le 24 décembre", insiste l'épidémiologiste Philippe Amouyel

"Il faut qu'on augmente" le nombre d'utilisateurs de l'application TousAntiCovid "d'ici le 24 décembre", a expliqué samedi 12 décembre sur franceinfo Philippe Amouyel, épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille, et directeur de la Fondation Alzheimer. Il promeut l'utilisation de l'application alors qu'une gigantesque publicité en faveur de TousAntiCovid va être déployée sur la tour Montparnasse à Paris.

Cette application qui permet de repérer des cas contacts "est un élément important de l'action de lutte contre l'épidémie", estime l'épidémiologiste. "L'intérêt de TousAntiCovid, c'est de nous alerter, c'est de faire en sorte qu'on soit attentif. Pourquoi le virus progresse aujourd'hui ? Parce qu'on baisse la garde. On baisse la garde en famille, on baisse la garde avec les amis, on baisse la garde quand on va faire des courses ou parce qu'on a mal mis son masque". Cet outil a particulièrement un intérêt "dans des circonstances où on rencontre du monde, en particulier des gens qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter."

"20 ou 25 millions" de téléchargements pour qu'elle soit efficace

Actuellement, 10 millions de personnes ont téléchargé cette application, le gouvernement affiche l'objectif de 15 millions de téléchargements. Philippe Amouyel va plus loin : "Si on pouvait avoir 20 ou 25 millions, ça commencerait à être un outil extrêmement efficace et en avoir besoin parce qu'on sait que le virus va circuler". Il rappelle que 10 millions de téléchargements ne signifient pas 10 millions de personnes qui l'utilisent au quotidien.

"Je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire un challenge et qu'on augmente le nombre de personnes qui l'ont téléchargée surtout d'ici le 24 décembre, parce qu'au moment où on va avoir beaucoup de circulation, ça va être très important justement de l'avoir téléchargée (…) Le fait de télécharger est un acte de responsabilité individuelle", déclare l'épidémiologiste.