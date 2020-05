Hôpitaux : le profil des patients a-t-il changé depuis le début de l'épidémie ?

Même si le nombre baisse depuis quasiment un mois, 3 400 personnes atteintes par le Covid-19 se trouvent toujours en réanimation Quel est le profil de ces malades et a-t-il évolué ? En grande majorité, ce sont des hommes, 74% contre 26% de femmes. Dans le détail, 7% ont plus de 80 ans, 61% ont entre 60 et 80 ans, 27% entre 40 et 60 ans, et seulement 1% a moins de 20 ans.

Plus de patients avec des co-morbidité

Le profil a un peu changé ces derniers jours. Les patients sont plus âgés mais aussi plus nombreux à présenter une co-morbidité, c'est-à-dire une autre pathologie. Ils étaient 62% le 31 mars, et 73% aujourd'hui. Quel est le taux de mortalité ? le 17 avril, pour la première fois, le directeur général de la Santé avance un chiffre aux alentours de 10%. Les médecins réanimateurs s'étonnent de ce chiffre. En fait, le directeur général de la Santé n'a pas compté les personnes toujours hospitalisées. En réalité le taux de mortalité serait plutôt de 30 à 40%.