VIDEO. Coronavirus : un cassoulet géant pour les soignants de l'hôpital Necker

Son restaurant est fermé depuis près d’un mois, mais le chef cuisinier Christian Constant vient de rallumer ses fourneaux pour la bonne cause. “Un fournisseur m’a livré de la saucisse, du confit, des haricots. Avant que ce soit périmé il m’a dit ‘est-ce que tu ne voudrais pas faire un plat ?’ et j’ai accepté avec plaisir”, confie le chef. Le chef Constant prépare un cassoulet géant : 25 kilos de haricots, 200 confits de canard et 25 kilos de saucisse.

“La moindre des choses, je trouve, c’est de les aider”

Ce cassoulet géant est destiné aux soignants qui travaillent en première ligne du Covid-19 à l’hôpital Necker à Paris. “Pour moi, ce sont des héros. Ils sauvent des vies, ils sont vraiment à la hauteur du combat. Ils sont là tous les jours, ils ne rechignent pas, donc la moindre des choses, je trouve, c’est de les aider”, explique Christian Constant. Pour aider le chef cuisinier, des salariés au chômage partiel sont venus en renfort.