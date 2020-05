Hérault : reprendre une activité sportive post-confinement avec le longe-côte

Après deux mois au régime sec pour ces randonneurs aquatiques, c’est l’appel de la mer. Les premiers pas sont hésitants, car pour cette reprise, il faut respecter les distances de sécurité. Quelques mouvement d’échauffement, sur la plage de Carnon dans l’Hérault, et les voilà partis pour 50 minutes d’exercice par groupe de 10 personnes, avec très vite l’impression de renaître. "Ça met de bonne humeur […] On se fait du bien au moral et à la forme", se réjouit une randonneuse. "On revit là", abonde un autre.

Des retrouvailles sportives

La mer, le goût de l’effort, un groupe d’amis. Les randonneurs sont unanimes : ces retrouvailles font un bien fou, notamment pour ceux qui ont souffert du confinement. Et lorsque la séance est finie, tous se donnent rendez-vous au plus vite pour partager de nouveau ce bain de jouvence.