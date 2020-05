Hérault : rémission d’une malade du coronavirus de 104 ans

Dans cette période difficile, il y a parfois des moments de joie. Geneviève Mazet, 104 ans, vient de remporter son combat contre le Covid-19. Et ce samedi 2 mai, elle peut enfin rentrer chez elle. "Je n’ai pas mal, je fais des progrès", raconte la personne âgée. "C’est un soulagement, mais c’est surtout qu’elle continuera à m’étonner. Elle m’a étonné durant toute une vie, et de surmonter cette épreuve, qui est quand même dramatique et tragique, avec l’isolement, je ne peux que me réjouir", rapporte sa fille, Dominique Bloch.

Une vie bien remplie

Et les épreuves, Geneviève Mazet, surnommée Vivette, née en 1916, les connaît bien. Elle débute sa vie comme sténographe, puis devient infirmière, pour finir, directrice d’école. Elle a déjà survécu à deux guerres, et à un tremblement de terre au Maroc où elle a tout perdu. Une vie bien remplie qui l’a armée pour surmonter la maladie.





