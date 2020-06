Hérault : plages bondées pour le premier jour de l’été

À Palavas-les-Flots, dans l’Hérault, la plage dite dynamique semblait déjà appartenir à un lointain passé. Avec plus de 30° au thermomètre, l’heure était plutôt à la détente. "Franchement, après une semaine de boulot, on vient, on se détend, il fait beau", confirme un plagiste étendu de tout son long sur sa serviette. La plage est bondée et pourtant, il n’y a aucun masque à l’horizon.

"C’est hyper agréable"

Quant aux distances de sécurité, il n’est pas toujours simple de les respecter. "On n'est pas collé aux gens, ce n’est pas comme dans les boîtes ou les restaurants où il y a beaucoup de contacts. Là, ça va", estime une jeune femme. Après deux mois de confinement, le centre-ville de Palavas a retrouvé son dynamisme. "Il fait super beau, les gens sortent, c’est hyper agréable", décrit un commerçant.

Le JT

Les autres sujets du JT