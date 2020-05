Haut-Rhin : témoignages de deux patients du Covid-19 en rémission

Malika Fistil va rentrer auprès des siens vendredi 1er mai après un mois et demi de combat contre le Covid-19, dont douze jours passés en réanimation fin mars. En transfert à Brest (Finistère), la Mulhousienne de 58 ans retrouve son énergie, mais elle a laissé quelques souvenirs en route. "J’ai un vide dans ma tête. Je me souviens que je suis arrivée ici. Après, un temps mort, je me réveille le 28 [mars]. Des fois, j’étais dans le coma, j’entendais des petits trucs, mais je croyais que j’étais dans un rêve, je ne savais pas où j’étais", raconte-t-elle.



"C’est dur "

Didier Ast, lui, a perdu 15 kilos et entame sa rééducation. Il est revenu de Toulouse (Haute-Garonne) lundi 27 avril. Là-bas, à l’autre bout de la France, il s’est réveillé sans nouvelles de sa famille. "D’être seul comma ça, loin, de ne pas savoir s’ils savent… Déjà vous croyez, quand vous partez, que vous ne reviendrez plus jamais, alors c’est dur", admet-il.

