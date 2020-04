Haut-Rhin : sport à la fenêtre pour les habitants de Guebwiller

Une salle de sport à l’air libre. Vendredi 24 avril, il est l’heure de se bouger, dans les résidences de Guebwiller (Haut-Rhin). Les séances sont ouvertes à tous. De 3 à 86 ans, tous s’y mettent. La commune a décidé de lutter contre les mauvais effets de la sédentarité. 50 séances sont ainsi organisées en huit jours pour un public ciblé : celui qui ne possède pas de jardin.

Les personnes âgées s’y mettent aussi

Les accompagnateurs sportifs sont rémunérés, et pour eux aussi, c’est une bouffée d’oxygène. "On n’est pas dans un objectif de performance, mais vraiment dans un objectif de plaisir. Quand on voit ces personnes âgées qui sont derrière, toute seules, assises, et qui dans quand même avec nous, je trouve que c’est vraiment un grand bonheur", s’émeut l’accompagnatrice sportive Chrystel Falzon. À tous les étages, les habitants ont répondu à l’appel, et à voir leurs sourires, on sent que bouger, c’est également bon pour le moral.

