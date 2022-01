Grève des enseignants : la manifestation parisienne de jeudi non autorisée par la préfecture de police, faute d'avoir été déclarée à temps

Bonnet d'âne pour les syndicats d'enseignants. La manifestation parisienne de plusieurs d'entre eux, prévue jeudi 20 janvier pour demander "des réponses fortes" face au "chaos" engendré par la crise sanitaire du Covid-19, n'a pas été autorisée par la préfecture de police de Paris, la demande ayant été faite "hors délai", rapporte cette dernière.

Les syndicats enseignants ont accusé la préfecture de police d'avoir "interdit" leur manifestation prévue jeudi à Paris.



La préfecture répond que... la demande n'a pas été déposée dans les temps, à savoir trois jours avant le jour J. pic.twitter.com/G6ZPxtNp6e — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) January 18, 2022

Les syndicats FSU, CGT Educ'action, FO et SUD Education, ainsi que la FCPE, première organisation de parents d'élèves, et les mouvements lycéens FIDL, MNL et La Voix lycéenne avaient appelé à "poursuivre la mobilisation" après la grève très suivie du 13 janvier, en s'engageant "dans une nouvelle journée d'action jeudi, y compris par la grève".

Un recours envoyé par les syndicats

"Non content de rester sourd à la colère et aux revendications des personnels de l'Éducation nationale, le gouvernement, à travers son représentant, leur dénie le droit de l'exprimer en manifestant dans Paris", regrette la CGT dans un communiqué, après la décision de la préfecture de police. Le syndicat juge cette décision du préfet de police "inacceptable" et dit "exiger que le droit constitutionnel de manifester soit respecté".

"Après une manifestation réussie, le 13 janvier, la préfecture de police interdit l'expression des revendications des personnels à la suite des annonces faites par le premier ministre (...) La FSU proteste vivement et exige que l'interdiction de manifestation soit levée", a également demandé ce syndicat dans un autre communiqué. Face à cette interdiction de manifester, le syndicat FO dit "mainten[ir] [son] souhait de se rassembler devant le ministère de l'Education, ce même jour, jeudi". Un recours gracieux a été envoyé par les syndicats.