Grève des enseignants : comment les parents ont composé avec les enfants ?

A. Guéry, A.Chopin, M. Birden, E. Martin, S. Aklous, C. Pary, C. Berbett-Justice, France 3 Ile-de-France, France 3 Reims

La nouvelle est tombée dans la soirée du mercredi 12 janvier, pour une maman : école maternelle fermée à cause de la grève des enseignants. "Je me suis organisée en dernière minute. Heureusement, j'ai ma mère qui a un petit peu de temps", explique-t-elle. Elle s'est donc rendue de Versailles (Yvelines) à Paris, sur son lieu de travail, avec son fils. "Ce n'est pas à nous tout le temps, parents, de subir ce genre de choses", estime-t-elle. Une fois arrivée, elle a retrouvé sa mère, et a enfin pu souffler.



Le système "D" pour s'occuper des enfants



Pour d'autres, la course contre la montre s'est passée à la maison. Pour une maman en télétravail, il a fallu gérer son fils de 9 ans, Nathan, et sa fille Marion, 12 ans. "C'est toujours compliqué parce qu'il faut gérer les enfants, plus gérer le travail", explique la mère de famille. Parmi les autres options choisies par les familles, certaines mamans en télétravail ont proposé de garder les amies de leurs enfants. À Reims (Marne), de nombreux parents étaient soulagés, au petit matin, de découvrir l'école ouverte.