Grands-parents : un si long déconfinement

C’est un passé pas si lointain qui s’écrivait sur des photos, celui d’une vie où Jeanine Meilleroux pouvait chanter dans une chorale, faire visiter l’église du village à des touristes et par-dessus tout une vie où cette veuve de 87 ans pouvait jouer avec son arrière-petit-fils. Le temps n’a pas repris son cours normal avec le déconfinement. Une grande partie de la famille habite à plus de 100 km, à Toulouse (Haute-Garonne) et à Paris. Alors, ses proches lui ont fait une surprise : un journal photo où chaque membre de la famille a envoyé des images de son quotidien confiné, accompagnés d’une petite histoire et de messages qui lui sont adressés.

La limite des 100 km sépare les familles

Il y a bien le téléphone plusieurs fois par jour pour garder le lien, mais c’est un vide impossible à combler. L’isolement malgré le déconfinement, à l’écart des grandes métropoles, dans un des départements les plus ruraux de France, la Creuse, où la limite des 100 km est vécue comme une souffrance. Jeanine a trouvé son remède : une chanson sur le village de Toulx-Sainte-Croix (Creuse), qu’elle n’a jamais quitté. Une chanson qui, malgré la solitude, lui donne le sourire.