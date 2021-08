Gironde : la boulangerie d'un village renaît grâce à ses habitants

La boulangerie d'Uzeste, en Gironde, a pu renaître de ses cendres grâce à 70 habitants de la commune qui se sont rassemblés en une coopérative. Ce commerce était fermé depuis deux ans. Les clients sont de retour et apprécient. "Un boulanger dans un village, c'est indispensable, et quand il n'y en a pas, il faut se débrouiller autrement", estime une cliente. Ce jour-là, deux bénévoles retraités, un ex-médecin et un ancien tailleur de pierre, sont à la caisse. "On apprend sur le tas, à la retraite, à plus de 70 balais on revient au boulot", lance Jean-Claude Bouin.

Un modèle d'économie circulaire

Le pain est fabriqué avec de la farine de paysans meuniers locaux et des produits bio. Tout le matériel a été financé par des apports ou des prêts des habitants. Un four à bois a été construit par trois maçons du village. Klara Le Ray, étudiante et bénévole de 17 ans, aide à fabriquer le pain et a trouvé sa vocation. "J'ai trouvé quelque chose qui me plait énormément, j'adore les métiers manuels", explique-t-elle. Les bénéfices de la boulangerie sont réinvestis : un modèle d'économie circulaire en milieu rural.