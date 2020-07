Gestes barrières : le calvaire des malvoyants

Avec l’épidémie, tout a changé dans la vie de Julien Zelea. Ce quartier de Paris, il le connaît par cœur. Il y travaille depuis vingt ans, il y fait ses courses. Désormais, il ne peut plus se servir lui-même. Il doit demander aux vendeurs de l’assister. “En tant que non-voyant, si je ne touche pas, je n’achète pas. J’ai besoin de toucher, de palper. C’est vrai qu’en ce moment, avec les mesures de distanciation, tout ce qui est gestes barrières, on a un petit peu moins de libertés, surtout quand on est autonome”, assure t-il.



Une réadaptation quotidienne

Pour le choix des fruits, c’est le vendeur qui s’en occupe. “Je me mets à sa place”, explique t-il. Avec des nouvelles règles, viennent de nouveaux aménagements et Julien Zelea est constamment en train de reprendre ses marques. Dans chaque commerce, il doit s’adapter aux gestes barrières. "Quand on ne voit pas, outre le toucher, on ne peut pas évaluer les distances", explique Julien Zelea.