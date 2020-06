Frontière belge : une réouverture tant attendue

En Belgique, en matinée du 15 juin, il fallait s’armer de patience pour aller acheter son tabac. Avec la réouverture des frontières, les Français sont pressés de retrouver leurs habitudes. "Ça fait du bien, par rapport au prix. En France, c’est beaucoup plus cher", souligne un client. "Cela faisait un petit moment que l’on achetait en France et cela coûte très cher. Comme on a peur du reconfinement, je suis venu chercher en grosses quantités, avec sept cartouches de cigarettes", explique une autre cliente.

"Les Français reviennent"

Cela faisait presque trois mois que Manuel Ameye, gérant du tabac, avait fermé ses volets, faute de clientèle. Un manque à gagner de plusieurs milliers d’euros, qu’il espère bien rattraper. "Normalement, on ouvre à 9 heures. On a réouvert à 8 heures et on a déjà de la clientèle, je suis content, les Français reviennent", glisse Manuel Ameye. Un retour des Français très important car "il s’agit de plus de 95% de notre chiffre d’affaires."









