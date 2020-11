Fraudes au chômage partiel : 400 000 contrôlés menés et plus de 700 procédures pénales lancées, selon Elisabeth Borne

"Je le dis à tout le monde : on continue les contrôles." La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé, dimanche 29 novembre, sur France 3, que "400 000 contrôles" portant sur le respect des règles du chômage partiel avaient été menés depuis le premier déconfinement. "Près de 12 000 suspicions de fraude" ont donné lieu à un blocage des versements et "un peu plus de 700 procédures pénales sont en cours pour sanctionner ces fraudeurs".

Les contrôles ont été multipliés par six depuis la mi-septembre, quand seuls 50 000 contrôles avaient alors été menés. A l'époque, 440 procédures pénales avaient déjà été initiées. Selon Elisabeth Borne, les fraudeurs sont parfois "des gens qui, par le passé, ont fait de la fraude aux certificats d'économies d'énergie" et "qui usurpent par exemple l'identité d'une entreprise". Selon elle, "l'écrasante majorité des entreprises joue le jeu".