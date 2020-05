franceinfo junior. Déconfinement : jusqu'où peut-on se déplacer ?

Un contrôle des attestations de déplacement sur la RN57 à Vesoul (Haute-Saone). (JEAN-FRANÇOIS FERNANDEZ / FRANCE-BLEU BESANÇON)

La bataille contre le Covid-19 n'est pas encore terminée mais le gouvernement autorise aux Français un week-end un peu plus tranquille, avec la possibilité de sortir de chez soi. Mais que peut-on faire désormais ? Comment se déplacer ? On en parle dans franceinfo junior avec les questions d'enfants et les réponses de Raphaël Ebenstein, journaliste au service économie de franceinfo.

Sacha, 8 ans, a déjà bien compris le principe : "J'ai entendu que par exemple on n'aura plus besoin d'attestation de sortie pour un déplacement de moins de 100 km." Ce qui est bien le cas, précise le journaliste de franceinfo. Mais au-delà de 100 km il faut une attestation, "une raison nécessaire, urgente" pour le travail ou la famille détaille le journaliste. Solal se demande d'ailleurs pourquoi cette limite a été fixée à 100 km. Sacha à nouveau voudrait savoir comment cela fonctionnera dans le métro, avec les distances de sécurité. Lyna s'intéresse de son côté aux "voyages en avion" : "Est-ce qu'on pouvoir tous rentrer dans les avions" avec ces nouvelles règles, s'interroge la collégienne ? Les réponses à toutes ces questions sont à écouter sur cette page avec l'émission franceinfo junior du jour, en partenariat avec le magazine 1jour1actu.