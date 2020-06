franceinfo junior. Comment les colonies de vacances vont-elles fonctionner cet été ?

Un groupe d'enfants en colonie de vacances avec leur animateur en août 2011. Photo d'illustration. (DAREK SZUSTER / MAXPPP)

Depuis le 22 juin, les familles peuvent inscrire à nouveau leurs enfants en colonie de vacances. Mais à quoi vont ressembler les séjours des enfants pendant cette période sanitaire inhabituelle ? Les colonies de vacances vont-elles fonctionner normalement ? Un sujet qui intéresse particulièrement les enfants, concernés au premier chef.

On en parle dans franceinfo junior avec les questions de Chloé et Isabelle, élèves en CM2 à l'école Jean de La Fontaine à Cosnes-et-Romain, près de Metz. Est-ce que les colonies vont reprendre ? Faudra-t-il porter des masques ? Les enfants pourront-ils dormir dans des dortoirs ? Et quelles activités vont-ils pouvoir faire : piscine, escalade... ?

Pour répondre à leurs nombreuses questions, l'émission accueille une organisatrice de "colo" : Mélissa Péron, présidente de l'association Wakanga. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior sur l'organisation et le déroulé des colonies de vacances cet été.