France/Allemagne : les frontaliers profitent de la réouverture de la frontière

Sur le pont de l'Europe qui relie Strasbourg (Bas-Rhin) à Kehl (Allemagne), il n'y a plus aucun contrôle. Les Strasbourgeois sont ravis de retrouver enfin l'autre coté du Rhin. Trois mois que les Français attendaient cela. Reprendre leurs habitudes d'avant, et remplir leurs caddies de courses avec des prix plus avantageux de l'autre coté de la frontière.

Des commerçants soulagés

"J'ai fait le plein de tabac", explique une Française. À Kehl, beaucoup de magasins vivent grâce aux clients français. Une buraliste attendait avec impatience que la frontière rouvre. "Heureusement que cela n'a duré que trois mois, si la période avait duré plus longtemps, on n'était pas surs de pouvoir rouvrir", précise Ria Schimkus. Petit à petit, la ville semble reprendre son cours. Allemands comme Français espèrent que la France va rester ouverte.

