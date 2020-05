Forêt de Fontainebleau : "Il y aura des vérifications qui seront faites au moins dans les parkings", déclare le maire

Le maire de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, rappelle sur franceinfo que si la forêt va permettre à de nombreux promeneurs franciliens de s'oxygéner, des mesures seront prises pour leur rappeler le respect des gestes barrières et la distanciation sociale dans le massif.

Frédéric Valletoux, le maire de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, déclare samedi 9 mai sur franceinfo qu'il "y aura des vérifications qui seront faites au moins dans les parkings" de la forêt de Fontainebleau pour rappeler aux promeneurs de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale dans le massif ainsi que la vie animale, alors que de nombreux promeneurs franciliens sont attendus dans les espaces naturels après le déconfinement le 11 mai.

franceinfo : Les règles de fréquentation de la forêt de Fontainebleau vont-elles changer ?

Frédéric Valletoux : [On aura une] vigilance à ce qu'il n'y ait pas de groupes qui se forment, en tout cas, s'il y a des groupes, ils doivent être inférieurs à 10 personnes. [On assurera le] respect des mêmes mesures de distanciation comme en milieu urbain. La forêt de Fontainebleau, c'est une fois et demie la superficie de Paris, donc on a plus de chance de s'y promener, même en s'écartant de deux ou trois mètres chacun, sans aucun problème de croiser des foules - qui sont en revanche nombreuses à l'entrée parfois des supermarchés. Aujourd'hui, c'est un endroit qui va pouvoir permettre de s'oxygéner, de retrouver du vert pour les Franciliens qui, effectivement, pendant quelques semaines, sont restés chez eux.

Des contrôles seront-ils mis en place dans la forêt ?

Oui, je pense qu'il y aura des vérifications qui seront faites au moins dans les parkings. Le massif est tellement grand que les forces de police et de gendarmerie ont autre chose à faire que d'aller courir au fin fond du massif chercher ceux qui seraient trop proches les uns des autres. Je pense qu'à un moment, c'est le bon sens et puis c'est la santé de chacun qui prime et l'esprit de responsabilité entre les parties. Je pense qu'il y aura des contrôles par l'Office national des forêts, par les polices nationale et municipale et éventuellement à l'entrée des parkings. Pas tellement pour contrôler, mais peut-être pour rappeler aussi qu'il faut, même en milieu naturel, être vigilant, ne pas être en groupe, être distants les uns des autres. Ça devient des règles de bon sens. Mais néanmoins, il y aura de l'information qui sera faite pour les promeneurs du Massif.

Quelle information donnerez-vous aux promeneurs ?

La semaine, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui va venir s'y promener. On va voir le week-end prochain, qui sera le premier week-end post-11 mai, comment on s'organise les uns les autres, d'abord pour faire de la prévention et rappeler que même si on est en milieu naturel, il faut être vigilant. Et puis, il y a une dimension qui est réelle aussi : la forêt de Fontainebleau, c'est un immense réservoir de biodiversité, une réserve animale importante. On est dans une période qui n'est pas neutre pour la vie animale, puisque c'est la période de reproduction. Et donc, il faut aussi veiller à rester sur les sentiers et rester sur les chemins, les routes, ne pas s'éloigner pour ne pas déranger cette vie animale. (…) Il faut apprécier la forêt et rester dans les chemins. Veiller aussi, lorsqu'on pratique des activités sportives, à ne pas pousser trop loin parce qu'on a été sevré de sport pendant deux mois et reprendre doucement. Je pense qu'en ce moment, pompiers et policiers ont autre chose à faire que d'aller chercher des personnes qui se seraient foulé la cheville au cœur du massif, où souvent on est obligé de déployer des moyens compliqués pour aller chercher des gens. Donc, être vigilant, être prudent, mais par contre profiter du grand air et d'un bol d'oxygène.