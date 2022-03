Flambée du Covid-19 en Chine : Shenzhen, le "berceau de la tech", est à l'arrêt

Comme un air de déjà vu... La Chine connaît une flambée du Covid-19 : le pays bat son record de nouvelles contaminations ces derniers jours avec, par exemple, 5280 cas enregistrés au cours de la journée du lundi 14 mars. Du jamais vu depuis l’apparition de l’épidémie en Chine début 2020. Conséquence directe de la politique sanitaire très ferme des autorités : des dizaines de millions d'habitants du pays sont d'ores et déjà placés en quarantaine, notamment dans la métropole de Shenzhen, le poumon économique du pays.

Cette mégalopole de 17,5 millions d'habitants aux portes de Hong Kong, où sont implantées de nombreuses entreprises technologiques, a vu sa population confiner en quelques heures. Et cela commence à avoir un sérieux impact sur l’économie chinoise.

Des dizaines d’entreprises ont ainsi dû brutalement stopper leurs lignes de production, dans tout le delta de la Rivière des Perles jusqu’à Canton, y compris de grosses usines comme Foxconn, le principal fournisseur d'Apple. La production a été transférée vers d’autres sites, mais plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers se retrouvent au chômage. Dans le nord du pays, c’est l’énorme centre industriel de Changchun, près de la Corée du nord, qui est paralysé à cause du reconfinement : trois usines du groupe Volkswagen ont arrêté leur activité.

"Ce qui fait peur, c'est la rapidité de propagation du virus"

La situation sanitaire touche aussi l’économie locale, comme à Shanghai. Le chef français Paul Pairet a dû fermer plusieurs de ses restaurants, parmi les plus renommés de la ville. "C'est une situation qui dure... Comme au début de la crise, qui avait duré pratiquement trois mois. Et c'est vrai que pour nous, c'est très, très lourd et on espère que les choses vont être gérées assez rapidement. Mais ce qui fait peur, c'est effectivement la rapidité de propagation du virus.", s'inquiète-t-il.

Certaines voix commencent timidement à se prononcer pour une remise en cause de la politique "Zéro Covid", avec son lot de reconfinement, mais le sujet reste encore très tabou.