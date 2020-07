Finistère : masques obligatoires sur les marchés

Le constat est évident. Dans les allées, au premier coup d’œil, pas un seul visage sans masque sur le marché de Morlaix (Finistère). L'obligation du port du masque semble être bien acceptée par les locaux et les touristes. "C'est logique et c'est normal. on aurait même du le rendre obligatoire tout le temps", explique une cliente.

Pas de verbalisation pour le moment

Les commerçants, eux, doivent le porter toute la matinée. Ce n'est pas toujours confortable. Pour limiter les risques, tous sont invités à se laver les mains et à respecter autant que possible la distanciation physique. Mais dans un lieu ouvert, certains oublient les consignes, même le masque. Pas de verbalisation pour le moment, l'heure est à la sensibilisation. Mais la mairie prévient : le non-port du masque pourra bientôt être sanctionné d'une amende de 135 €.









