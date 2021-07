Finale de l'Euro : inquiétudes autour de la poussée du variant Delta

"C'est une immense ferveur qui a gagné l'Angleterre. Le public est déjà en train d'arriver au stade de Wembley et un peu partout dans les rues, on croise des groupes de supporters avec des drapeaux et avec les chants, d'ailleurs, certains sont en train d'arriver..." Le journaliste Matthieu Boisseau est interrompu par des supporters enthousiastes, à quelques heures de la finale de l'Euro de football, qui opposera l'Angleterre à l'Italie.

65 000 personnes dans le stade

"La résidence du Premier ministre, le 10 Downing Street est, elle aussi, décorée aux couleurs de l'Angleterre. La Reine Élisabeth II a également envoyé un message d'encouragement aux joueurs Anglais, mais c'est vrai que cet enthousiasme s'accompagne également de nombreuses questions sur le plan sanitaire, est-ce bien raisonnable de regrouper 65 000 personnes dans le stade de Wembley alors qu'il y a actuellement plus de 30 000 nouveaux cas par jour de coronavirus ?", s'interroge le journaliste.