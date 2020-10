Fête des lumières 2020 à Lyon : annulation ou maintien ? Réponse mi-novembre

La Fête des lumières 2020 aura-t-elle lieu malgré la crise sanitaire ? Contrairement à ce qui a été diffusé par certains médias, son annulation ne serait pas encore actée. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a publié ce vendredi 23 octobre un message sur Twitter pour réaffirmer que l'événement était pour le moment maintenu et que la décision définitive serait prise d'ici mi-novembre "en fonction de la situation sanitaire". Il ajoute qu'il continue, à ce jour, de travailler à l'organisation de l'événement en coordination avec le préfet.

La #FêtedesLumières est, à cette heure, maintenue.



Nous travaillons actuellement en coordination avec le @prefetrhone afin d’étudier les différents scénarios possibles.



Je prendrai ma décision à la mi-novembre, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. https://t.co/BsFNNjqHeI — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 23, 2020

Une information diffusée notamment dans le journal de 20 heures de TF1 jeudi 22 octobre affirmait que la ville de Lyon devait renoncer à sa spectaculaire Fête des lumières en raison du placement de l'ensemble de la métropole de Lyon en zone d'alerte maximale.

Plusieurs options à l'étude

La semaine dernière déjà, et notamment sur l'antenne de France 3 Rhône-Alpes, le maire de Lyon Grégory Doucet indiquait ne pas renoncer à la Fête des lumières et qu'il souhaitait prendre sa décision mi-novembre. Toujours selon les informations de France 3 Rhône-Alpes, plusieurs options seraient à l'étude pour cette édition 2020 : une fête restreinte qui se tiendrait dans les grands parcs de la ville, Tête d'Or et Blandan, du 5 au 8 décembre (de 18h à 23h) ou bien une fête artistique annulée et limitée à la seule procession le 8 décembre.

La Fête des lumières attire chaque année, des centaines milliers de visiteurs sur plusieurs jours autour du 8 décembre. L'édition 2014 était même une édition record en matière de fréquentation avec trois millions de personnes venues admirer les installations lumineuses lyonnaises.