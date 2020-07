Fermeture du Grand Rex de Paris : "La situation économique est très difficile pour l'ensemble des cinémas" (Fédération nationale du cinéma français)

Face à la baisse de fréquentation des salles de cinéma, le mythique Grand Rex à Paris fermera ses portes à partir du 3 août pour plusieurs semaines. Pour tous les cinémas, "il n'y a pas assez de films à proposer", déplore Erwan Escoubet de la Fédération nationale du cinéma français.

Le Grand Rex de Paris, cinéma ouvert en 1932, a annoncé la fermeture de ses portes à partir du 3 août, illustration d'une situation complexe actuellement pour les salles obscures en France. Erwan Escoubet, directeur des relations institutionnelles et réglementaires de la Fédération nationale du cinéma français, a reconnu mardi 28 juillet sur franceinfo que "la situation économique est très difficile pour l'ensemble des cinémas sur le territoire".

franceinfo : Quelle est l'urgence aujourd'hui pour le cinéma ?

Erwan Escoubet : Après la période de fermeture des cinémas, il y a eu presque 60 millions d'entrées en moins et au moment de la réouverture, on espérait que les films seraient au rendez-vous. Il n'y a pas assez de films à proposer au public. C'est la raison pour laquelle le Rex a décidé de fermer au mois d'août. Et il y a d'autres cinémas en France qui ont pris des décisions analogues. Il n'y a pas assez de films américains, pas suffisamment pour porter les autres films, et pas assez, tout simplement, de films français. Le CNC [Centre national du cinéma et de l’image animée] avait mis en place un système de soutien renforcé pour les distributeurs de films français qui pourraient sortir leurs films cet été.

Mais c'est visiblement insuffisant. Que faudrait-il faire pour faire repartir l'activité ?

Apporter un soutien économique à la fois aux salles de cinéma, mais également au CNC. Avec le budget du ministère de la Culture pour relancer l'ensemble du mécanisme de financement du cinéma.

Il est important que beaucoup de cinémas, s'ils le peuvent, restent un peu ouverts, en diminuant le nombre de séances, afin que le public ne perde pas l'habitude de venir au cinéma.Erwan Escoubetà franceinfo

On voit bien qu'avec 30% de la fréquentation, malgré ces circonstances, le public veut venir au cinéma. Il veut venir voir des films. Ce sont juste les films qui manquent.

Les multiplexes, qui proposent forcément plus de films, s'en sortent-ils mieux ?

Tout le monde est dans la même situation actuellement puisque les multiplexes ont plus d'écrans mais pas plus de films à passer. Sur une semaine ordinaire on a 14-15 films qui sortent, là il n'y a presque rien. On est très contents que Warner ait décidé de sortir Tenet [de Christopher Nolan] en Europe et en France à la fin du mois d'août. Tout le monde compte beaucoup là-dessus. On espère que ça fera changer d'avis aux Américains qui font quand même soixante-dix pour cent de leurs recettes en moyenne en dehors du territoire américain. Ils ont des difficultés chez eux, mais ils pourraient tout à fait réaliser des sorties dites régionales, par exemple, en Europe.