Cinéma : le Grand Rex ferme temporairement ses portes faute de fréquentation

Les salles du mythique cinéma afficheront portes closes à partir du 3 août, affecté par une fréquentation insuffisante et par le report de plusieurs productions venant du continent américain.

A la fin des séances de cinéma du lundi 3 août, les salles du Grand Rex resteront obscures. Le mythique établissement parisien fermera temporairement ses portes, pour la première fois de son histoire, un peu plus d'un mois après la réouverture des salles en France le 22 juin dernier.

L'équipe du Grand Rex a publié un communiqué sur Facebook ce lundi 27 juillet dans lequel elle annonce cette fermeture, en commençant par remercier son public pour son soutien. "Après plus de u1 mois de réouverture de notre beau cinéma, nous voulions vous remercier d'avoir été aussi présents pour célébrer le 7ème Art. Nous vous avons proposé une programmation riche en rétrospectives, films cultes et marathons et plusieurs séances ont affiché complet (...). Vous avez également respecté les gestes barrières et nous vous en félicitons", écrit l'équipe du cinéma avant d'exposer les raisons de sa fermeture.

Manque de public et de nouveaux films

Le manque de nouveau contenu à projeter est une des principales raisons qui a poussé la direction du Grand Rex à prendre cette décision. "La situation du virus en Amérique du Nord et du Sud étant très compliquée, leurs salles sont toujours fermées et les films voient leurs sorties repoussées chaque jour", explique le cinéma qui cite notamment le report de Tenet, le dernier long-métrage de Christopher Nolan.

"De plus, le mois d'août étant le mois le plus calme pour notre métier, puisque la majorité des parisiens partent en vacances, la fréquentation ne fait que baisser", ajoute l'équipe du Grand Rex qui n'a pas mentionné de date de réouverture. Cette dernière devrait se décider "en fonction de l'actualité".

"Je perds moins d’argent à fermer qu’à demander à mes équipes de venir pour ne rien faire. C’est démoralisant", a déclaré le propriétaire du Grand Rex Alexandre Hellman à nos confrères de BoxOfficePro. "Nous espérons rouvrir le 26 août avec le marathon Harry Potter", indique-t-il toutefois. Un mois après leur réouverture dans le cadre du déconfinement progressif, les cinémas français sont confrontés à une baisse générale de fréquentation, selon la Fédération nationale des cinémas français, avec des salles aux deux tiers vides.