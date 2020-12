Fermeture des frontières avec le Royaume-Uni : "Il y a beaucoup de frustration des Français établis sur le sol britannique", estime une déléguée consulaire

Selon Patricia Connell, près de 175 000 Français résidants au Royaume-Uni avaient prévu de rentrer dans l'hexagone pour les fêtes de Noël. Pour passer la frontière, ils vont devoir réaliser un test de dépistage du Covid-19 en laboratoire privé et non remboursé.

La France va instaurer l'obligation d'un test de dépistage du Covid-19 pour tous les Français qui souhaitent revenir sur le sol national depuis le Royaume-Uni, a appris franceinfo de source gouvernementale mardi 22 décembre. "Il y a beaucoup de frustration des Français établis sur le sol britannique", estime sur franceinfo Patricia Connell, déléguée consulaire des Français d’Angleterre du Pays de Galles et d’Irlande du Nord. Le dépistage obligatoire vaut pour les résidents comme pour les touristes. Les Britanniques qui résident en France de manière permanente pourront également revenir, à condition d'avoir un test négatif. Cela concerne aussi les professionnels, comme les routiers.

franceinfo : Concrètement, cela va passer par un test PCR avant de pouvoir se rendre en France ?

Patricia Connell : D’après les informations dont je dispose, il est aussi possible qu’un test antigénique soit autorisé. Il y a beaucoup de frustration des Français établis au Royaume-Uni, le consulat est inondé d’appels de ces Français qui veulent passer les fêtes en famille. Les Britanniques dans la zone reconfinée sont également en proie à cette frustration. Mais il faut rappeler que prendre le risque d’infecter la France avec [la nouvelle variante du coronavirus] est irresponsable.

Combien de Français avaient prévu de rentrer ?

Nous avons 350 000 Français, la moitié avait prévu de rentrer, cela fait beaucoup de monde. Les Français qui sont au Royaume-Uni ont aussi utilisé Londres comme aéroport de transit, ceux-là sont bloqués sur le sol britannique, ce sont vraiment eux qui n’ont pas de chance.

Les autorités vont-elles exiger un type de test particulier ?

Oui, ce seront des tests dits privés, dans des laboratoires privés, et non effectués par un laboratoire lié à la sécurité sociale britannique. Aussi les tests seront beaucoup plus chers, autour de 100 à 200 euros.