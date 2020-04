Everything is Recorded et la grotte Chauvet en réalité virtuelle : nos conseils pour se cultiver pendant le confinement

Tous les jours, franceinfo vous propose des conseils culture pour se cultiver même par temps confiné, face au coronavirus.

C’est vendredi, et pour les quelques artistes qui n’ont pas reporté : c’est jour de sorties musicales… Et il en est une qui convient parfaitement à cette journée : Friday Forever, le nouvel album d’un homme qui se cache derrière le nom de Everything Is Recorded.

Un album : Everything is Recorded

Derrière Everything is Recorded, ce nom cryptique, un homme, producteur, musicien, fondateur du mythique label anglais XL Recordings, ayant accompagné Radiohead, Gil Scott-Heron et Bobby Womack : Richard Russell. Pour son deuxième disque, le Londonien de toujours a choisi un concept des plus cruels en nos temps confinés : la bande-son d’un vendredi soir. De 21h46 à 11h du matin le samedi, douze morceaux qui évoluent en même temps que la nuit, d’abord hésitante, puis extatique, festive, animée, désespérée. Une belle idée qui autorise tous les genres : électro, hip-hop, funk, soul.

Sortir un vendredi soir, voilà un interdit qu’il n’imaginait pas lorsqu’il a enregistré cet album dans son studio personnel, entouré d’invités de tous âges, styles et horizons, recevant notamment une réponse positive du légendaire Ghostface Killah, rappeur du non moins légendaire Wu-Tang. Bref, ce voyage sonore entre bars et discothèques fantasmées a soudain pris un tout autre relief. Un peu d’extérieur, une échappatoire bienvenue, et un disque vraiment très réussi.

Un musée (si, si) : la grotte Chauvet

Explorer depuis chez soi la grotte Chauvet, cette grotte ornée paléolithique située en Ardèche, c’est désormais possible grâce au programme numérique "Chauvet à l’aube de l’art". Ce programme très complet disponible sur Google Arts & Culture offre une exploration inédite de la célèbre grotte découverte en 1994 sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc. Un site fermé au public pour préserver le millier de peintures et de gravures qui s’y trouvent, datant de 36 000 ans.

A partir de 2006, les données de la grotte ont été numérisées pour la réalisation de la réplique qui a ouvert en 2015. Ce sont ces images qui ont été utilisées pour les contenus disponibles aujourd’hui en ligne, à commencer par cette visite virtuelle, à laquelle nous convie Cécile de France. Ce film de 10 minutes est visible soit en réalité virtuelle, soit en vidéo à 360° sur youtube.

On peut aussi se promener dans la grotte grâce à une expérience de réalité augmentée disponible sur tablettes et smartphones. Mais le programme numérique "Chauvet : à l’aube de l’art" propose également une vingtaine de vidéos…dans l’une d’elles, des personnalités, dont le préhistorien Jean Clottes, évoquent ce que la grotte représente pour elles. Enfin, pour tester vos connaissances sur la préhistoire, vous pouvez également répondre à de mini quiz, seul ou avec vos enfants…les questions sont aussi variées que : "Nos ancêtres cuisinaient ils ?", "Dans les grottes, les hommes dessinaient-ils au hasard ?", ou encore "Pendant combien de temps l’art pariétal a-t-il été pratiqué ?"