Événement : la musique retrouve son public

Le 21 marque le début de l’été, mais c’est également l’occasion de célébrer la Fête de la musique. Covid-19 oblige, l’événement culturel a été fortement perturbé par le Covid-19. À cette occasion, l’AccorHotel Arena rouvre ses portes pour offrir le premier spectacle musical post-confinement. 2 000 personnes sont attendues, une première européenne. Une quarantaine de chanteurs, de Garou à Patrick Bruel en passant par Vitaa et Slimane, ont répondu présents.

Port du masque obligatoire dans la salle

"Cette pandémie a été très triste, car ce qu’il restait aux artistes et à la musique, c’était le partage live, et on avait l’impression que ça n’existerait plus", commente le chanteur Garou. Les consignes sanitaires seront forcément draconiennes, avec le port du masque obligatoire et un fauteuil vide entre chaque spectateur. "Ça fait bizarre, en plus avec le masque, on a chaud. On est contents d’être là, mais c’est vrai que c’est compliqué", témoigne une spectatrice.

Le JT

Les autres sujets du JT