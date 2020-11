Eurozapping : une coiffeuse se suicide en Belgique ; afflux record de migrants aux Canaries

Le suicide d’une jeune commerçante confinée émeut en Belgique. Alysson, 24 ans, pétillante et généreuse, qui coupait gratuitement les cheveux de patients en rémission. En août, son salon, qu’elle venait d’ouvrir, doit fermer à cause de la pandémie de coronavirus. La goutte d’eau qui l’a fait craquer. Son histoire est devenue emblématique.

Des manifestations en Allemagne contre une loi anti-Covid. Des milliers de Berlinois protestent contre une loi qui doit restreindre les libertés sans discussions devant les députés. L’opposition s’insurge.

Un geste bienvenu en Italie

Naples, en Italie, invente les tests Covid solidaires. Le principe : se faire tester dans une église et laisser comme obole un écouvillon déjà payé pour quelqu’un dans le besoin.

En Espagne, la crise migratoire submerge les Canaries. 16 000 migrants y ont accosté depuis début 2020, soit 10 fois plus qu’en 2019. Algériens et Marocains sont venus grossir les rangs depuis que la fermeture des frontières en raison du coronavirus ne permet plus leur renvoi immédiat.