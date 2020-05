Eurozapping : l’épidémie de coronavirus progresse en Russie et en Pologne

La Russie est le deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus. Le porte-parole du président Vladimir Poutine est malade. Avec plus de 230 000 cas, la Russie a dépassé l’Espagne et le Royaume-Uni. Le pays entre pourtant en phase de déconfinement, car il n’y aurait que 2 116 morts.

En Pologne, le virus s’attaque au poumon économique du pays. En Silésie, des mines ont réduit leur activité. De nombreux mineurs sont en quarantaine. La Pologne craint pour son industrie. Avec 16 500 cas et 827 décès, le pays contenait jusqu’ici l’épidémie.

Un cimetière pour avions en Espagne

En République tchèque, les chauffeurs de bus manifestent. Ils ont perdu 95% de leur activité à cause de l’épidémie et appellent l’État à la rescousse. Le ministre de l’Industrie tchèque a promis des compensations.

Cloués au sol, plus d’une centaine d’appareils des plus grandes compagnies européennes attendent sur le tarmac de Teruel (Espagne), qui sert habituellement aux avions en fin de course ou en maintenance. Cet aéroport est le seul à avoir vu son trafic doubler, mais il n’y a aucun passager.



