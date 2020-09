Eurozapping : la Suisse et le Royaume-Uni serrent la vis face au coronavirus

La Suisse met neuf régions française sur liste rouge. Dès lundi 14 septembre, face au Covid-19, une quarantaine de dix jours sera imposée à toute personne revenant d’Île-de-France par exemple. Les zones frontalières sont épargnées. Près de 200 000 Français travaillent en Suisse, dont beaucoup dans les services de santé. C’est une main-d’oeuvre indispensable.

La Finlande lâche du lest

A Birmingham, les réunions de famille sont interdites. La deuxième ville du Royaume-Uni proscrit dès mardi les rencontres familiales et amicales, y compris chez soi. Le nombre de contaminés atteindrait 85 cas pour 100 000 habitants. La hausse du nombre de contaminations touche aussi le reste du pays. Les réunions de travail de plus de six personnes ne seront plus autorisées à partir de lundi.

La Finlande relâche ses restrictions pour sauver le tourisme. Venir admirer les aurores boréales en Laponie, un voyage de rêve limité à trois jours possible dès le 19 septembre pour une dizaine de pays comme l’Allemagne, la Suède ou le Japon.