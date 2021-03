Eurozapping : la Lombardie renforce ses restrictions ; l’Espagne détruit les armes de l’ETA

En Lombardie (Italie), la situation sur le front du Covid-19 se dégrade. Dès vendredi 5 mars, les écoles resteront fermées dans cette région riche du nord du pays, déjà terriblement touchée lors de la première vague. Les autorités n’ont pas attendu les mesures nationales pour réagir et passer en zone orange écarlate. "Dans toute la région, le nombre de contaminations a augmenté et face à cette aggravation, il faut plus de précautions", a expliqué Attilio Fontana, président de la région.

La Grande-Bretagne se dote d’un premier magasin digital Amazon Fresh. Le porte-monnaie y est inutile, puisque le smartphone suffit. Les rayons de ce magasin sont truffés de caméras qui enregistrent chaque geste des acheteurs. Pas besoin donc de passer à la caisse et pas de contrôles à la sortie. Le premier magasin de ce type hors des États-Unis pourrait faire des émules.

L’Espagne détruit massivement les armes de l’ETA. Près de 1 400 fusils, pistolets et mitraillettes ont ainsi été écrasés par un bulldozer. Ils appartenaient pour la plupart au groupe séparatiste basque. Tout un symbole, qui méritait bien une cérémonie. L’ETA a annoncé sa dissolution en mai 2018, après quarante ans de violences, qui ont fait 850 victimes.

En Italie, toujours, les 363 migrants en attente à bord du Sea-Watch vont pouvoir accoster en Sicile. Le navire, le dernier d’une ONG allemande à leur venir en aide, les a récupérés lors de trois récentes opérations de sauvetage en Méditerranée.

