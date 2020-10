Eurozapping : l'Espagne durement frappée par une seconde vague de coroinavirus

L'Espagne franchit le million de contaminés à la Covid-19. C'est le premier pays de l'Union européenne le plus touché par la pandémie et le sixième le plus touché dans le monde. La seconde vague frappe l'Espagne de plein fouet. "Peut-être que nous ne sommes pas assez responsables, nous aimons faire la fête, sortir, voir la famille. Nous sommes très proches", concède mercredi 21 octobre une Espagnole. Avec près de 17 000 cas et 152 décès en près de 24 heures, le pays multiplie les restrictions pour contenir l'épidémie.

Situation alarmante aussi en République tchèque

En Tchéquie, l'armée est appelée à la rescousse contre le coronavirus. Des convois militaires ont été appelés pour construire un hôpital militaire à Prague. Les soldats troquent leur uniforme contre des blouses de protection. Les hôpitaux sont surchargés et les maisons de retraite débordées. Ils doivent rester en place au moins jusqu'en novembre.

Enfin, la Russie met en service le plus grand brise-glace nucléaire du monde. Il est le plus grand et le plus puissant des cinq brise-glace du pays. Le but est d'asseoir la présence russe en Arctique.

