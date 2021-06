Euro 2021 : un protocole strict dans les bars pour suivre le premier match de la France

Les Bleus entrent dans la compétition. Mardi 15 juin, la France affronte l'Allemagne pour son premier match de l'Euro 2021, trois ans après avoir remporté la Coupe du monde. À l'époque, des scènes d'euphorie avaient accueilli la victoire des joueurs de Didier Deschamps. Le match du jour sera, lui, suivi dans de tout autres conditions. À Besançon (Doubs), par exemple, la gérante d'un bar a renoncé à le retransmettre dans son établissement. "On aimerait qu'il puisse y avoir 500 personnes devant le bar, qu'on n'ait plus de masque, mais ce n'est pas encore possible, alors on ne veut pas prendre le risque d'avoir des débordements", explique-t-elle.

Une fan zone à l'étude

Lundi 14 juin, le principal syndicat de la restauration de la ville a reçu les directives de la préfecture du Doubs. Les retransmissions seront possibles à l'intérieur d'un établissement, en respectant la jauge maximale, mais elles seront interdites en terrasse. Alors, la ville de Besançon réfléchit à créer une fan zone avec grand écran pour les demi-finales et la finale, comme en 2018. Les rassemblements seraient assis, avec un pass sanitaire obligatoire pour rentrer dans la zone.