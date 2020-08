Étudiants : une rentrée plus chère à prévoir

Kévin Boiveau est étudiant en management du sport. Des études avec un budget serré. "L'alimentation, le loyer, ce sont des dépenses prévues. Par contre, tout ce qui est loisir, plaisir et toutes activités extérieures qu'on va devoir contrôler", explique l'étudiant. Cette année, la rentrée universitaire va encore coûter plus chère selon les syndicats étudiants.

660€ de loyer en moyenne en île-de-France

La rentrée va coûter 2 361€ en moyenne, une hausse de plus de 3% par rapport à l'an dernier. Ce sont surtout les dépenses courantes qui augmentent comme l'alimentation, le téléphone et le loyer, principal poste de dépense. Il faudra compter en moyenne 660€ de loyer en île-de-France, 490€ en région et un budget masques de 31€ par mois. Une dépense supplémentaire non négligeable. Et les jobs étudiants sont de plus en plus difficiles à décrocher.









