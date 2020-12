États-Unis : nouveau record de contaminations

Les États-Unis sont confrontés à un rebond très spectaculaire de l'épidémie de coronavirus. "Les courbes du nombre de cas sont à la verticale, quasiment dans tous les États du pays, et cela depuis début octobre", rapporte la journaliste Agnès Vahramian, en direct de Washington, vendredi 4 décembre. En cause notamment : le relâchement des comportements, ainsi que la levée des restrictions.

"On attend une aggravation d'ici dix à quinze jours"

"On a dépassé les 2 000 morts par jour depuis trois jours ; c'est du jamais vu depuis le début de l'épidémie, reprend la journaliste. On attend une aggravation d'ici dix à quinze jours puisqu'il y a eu la fête de Thanksgiving le 26 novembre et qu'un million d'Américains ont voyagé à travers le pays pour se réunir en famille". En Californie, les hôpitaux ont atteint leur limite, en termes de capacité de lits et de personnel. "C'est le retour du couvre-feu à Los Angeles et à San Francisco", précise Agnès Vahramian.