Etats-Unis : les drapeaux américains mis en berne pendant trois jours pour honorer les morts du coronavirus

Pendant trois jours, la "bannière étoilée" va flotter sur les édifices fédéraux américains. Pour honorer la mémoire des morts du coronavirus, Donald Trump souhaite que les drapeaux soient mis en berne du vendredi 22 au dimanche 24 mai.

"Je vais mettre en berne les drapeaux sur les bâtiments fédéraux et les monuments nationaux pendant les trois prochains jours en mémoire des Américains que nous avons perdus à cause du coronavirus", a tweeté le président américain, jeudi 21 mai.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus....