États-Unis : le gouverneur de Floride autorise l’accès à certaines plages

Aux États-Unis, Donald Trump et ses soutiens républicains ont du mal à accepter le confinement. Le gouverneur de Floride, proche du président américain a décidé durant le week-end du 18 et 19 avril d’assouplir les règles et d’autoriser l’accès à certaines plages.