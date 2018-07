Siesta Beach : la plus belle plage de Floride

La plage de Siesta Beach, en Floride (États-Unis), est réputée pour la qualité de son sable fin, presque blanc. Souvent citée parmi les plus belles plages des États-Unis, cette plage, située au sud de Tampa, fait face à la mer chaude du golfe du Mexique. Ava est une des habituées de la plage. "Regarde bien ce sable. Si tu l'observes au microscope, tu seras épaté. C'est le seul endroit au monde où tu trouveras ce type de sable. Cela permet de transférer l'énergie, du sol vers le ciel", analyse cette professeure de yoga.

"Franchement, c'est le paradis"

"C'est un endroit magnifique pour le yoga, c'est très propre et très spirituel", lance l'une de ses élèves. "Je viens ici depuis neuf ans. J'ai organisé toute ma vie pour venir sur cette plage et pratiquer du yoga", explique une autre élève. Dans la journée, cette plage gratuite qui dispose aussi d'un parking gratuit fait rapidement le plein. "J'aime bien cette plage parce qu'elle est large. Même s'il y a du monde, on ne sent jamais la foule. On peut aussi marcher dans l'eau tout en ayant pied", constate un père de famille, entouré de ses deux enfants. "Franchement, c'est le paradis", s'extasie une promeneuse.

