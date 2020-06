Etats-Unis : le coronavirus repart à la hausse dans 21 Etats

Des plages de Floride bondées et accessibles dès le 10 mai, des restaurants du Texas à 25% de leur capacité depuis déjà trois semaines… Les États-Unis ont-ils relancé trop vite leur économie ? C’est en Arizona que la hausse des cas est la plus importante : + 210% ces deux dernières semaines. L’Arizona passe de 345 cas par jour à 1 071. C’est dans sa capitale, Phoenix, que le virus reste le plus actif. Les hôpitaux en appellent au public. Au Texas, on compte 73% de hausse, une partie due à un foyer d’infection dans une prison. Le nombre de morts est encore relatif : 1 800 pour 29 millions d’habitants.

Des masques obligatoires ?

En Floride, le nombre de cas augmente de 67%, mais la hausse la plus forte est enregistrée dans un comté avec une prison, et pas autour des plages. Exception notable : la Géorgie, qui a ouvert largement et en premier, mais qui ne compte que 5% de hausse seulement ces 15 derniers jours. "Sur l’ensemble des États-Unis, la pandémie n’est pas encore maîtrisée. Donald Trump, dans ce contexte, a tout de même décidé de reprendre ses meetings électoraux. Il sera dès la semaine prochaine en Oklahoma. Il a promis de grands rassemblements en Floride et au Texas. On ne sait pas encore si les masques seront obligatoires", explique la journaliste Agnès Vahramian, en duplex.