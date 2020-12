États-Unis : Las Vegas fête Noël malgré la pandémie de Covid-19

D'habitude, il n'est pas difficile pour Las Vegas (États-Unis) de célébrer les fêtes de fin d'année. Avec ses lumières, la ville la plus extravagante d'Amérique ressemble à une guirlande géante. Mais le Covid-19 a refroidi les festivités. Seuls quelques visiteurs, essentiellement des habitants, sont venus admirer les fontaines du Bellagio, un hôtel de luxe.





À l'intérieur des hôtels, les palaces et casinos ont voulu rivaliser de décorations flamboyantes. Mais la distanciation rend les choses plus compliquées, et aucune rencontre avec le père Noël n'a été autorisée. Dans l'Amérique où tout se fait en voiture, le drive-in de Noël a même fait son apparition. Le circuit automobile de Las Vegas, où foncent des bolides de course, a été reconfiguré en balade, où les voitures roulent au pas parmi des millions d'ampoules multicolores. "C'est tellement important pour nous de partager un esprit positif et joyeux. Ça a été une année vraiment dure et triste pour beaucoup de monde", confie Courtney Fogle, membre de l'équipe organisatrice des "Glittering Lights Las Vegas".











