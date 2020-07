Las Vegas : le Disneyland des grands

C'est le paradoxe d'une ville qui se veut unique au monde. Las Vegas (États-Unis) est passée maître dans l'art de la copie. La plupart de ses hôtels et casinos ont un thème : Paris, les pyramides égyptiennes ou New York et son Empire State Building. Tous sont concentrés sur le strip, le boulevard principal.



Des décors fabuleux

Presque tous ces décors se visitent gratuitement. C'est le cas par exemple d'un immense hôtel de 7 000 chambres directement inspiré par Venise et l'Italie. "Ils ont vraiment tout refait à l'échelle de Venise", explique une guide touristique française installée à Las Vegas depuis plusieurs années. Les plafonds s'inspirent du palais des Doges, il y a même une réplique de la place Saint-Marc et les gondoles. Les touristes français sont conquis. "Je connais la vraie Venise, donc Las Vegas, c'est le Disneyland des grands", raconte une femme. "C'est splendide, magnifique", s'exclame un couple. Des univers fantastiques qui sont aussi un moyen de se différencier de la concurrence et donc une question de survie pour les hôtels.

