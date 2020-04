Etats-Unis : la Géorgie rouvre ses commerces malgré le coronavirus et les critiques de Donald Trump

Même le président américain a jugé la mesure précipitée dans cet Etat du Sud.

Brian Kemp est un fervent partisan de Donald Trump. Le gouverneur de la Géorgie, aux Etats-Unis, a décidé de rouvrir certains commerces comme les salles de gym, les bowlings, les salons de tatouage, de coiffure et de soins esthétiques ou encore les ongleries, vendredi 24 avril. Cette décision est pourtant critiquée par le président américain lui-même, qui juge cette mesure prématurée, en pleine pandémie de coronavirus.

A partir de lundi, ce sera au tour des cinémas et des restaurants, qui devront imposer de strictes mesures de distance sanitaire et procéder à des nettoyages réguliers. Le gouverneur républicain a cité "les données favorables et l'augmentation des tests" pour justifier sa décision, selon lui "approuvée par nos professionnels de la santé". Cet Etat compte près de 21 000 cas positifs au coronavirus et a enregistré plus de 850 décès.

"S'il se trompe, davantage de gens vont mourir"

Ces réouvertures sont "d'une précision chirurgicale, ciblées et méthodiques, en donnant la priorité à la santé des citoyens", a assuré Brian Kemp.

"Je lui conseillerais de ne pas faire ça", a déclaré l'épidémiologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la pandémie. Keisha Lance Bottoms, la maire démocrate d'Atlanta, capitale de l'Etat de Géorgie, a de son côté dénoncé une décision qu'elle juge précipitée et dangereuse. "Je suis profondément inquiète, car on observe toujours une courbe ascendante" de la contamination dans l'Etat, a-t-elle souligné sur CBSN. "J'espère que le gouverneur a raison et que j'ai tort, parce que s'il se trompe, davantage de gens vont mourir."