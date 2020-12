États-Unis : la Californie particulièrement affectée par la pandémie de coronavirus

Depuis deux semaines et la fin de Thanksgiving, les États-Unis assistent à un rebond de l’épidémie de coronavirus. Avec 3 000 morts en 24 heures et 220 000 cas par jour, la Californie est l’un des États les plus touchés du pays. Elle a été obligée de se reconfiner.