Etats-Unis : Donald Trump promet de "terrasser" le Covid-19 avec un vaccin "cette année"

C'était l'un des points marquants du discours de Donald Trump en clôture de la convention républicaine. Le président américain a promis jeudi 27 août une victoire totale face à la pandémie de coronavirus grâce à la conception cette année d'un vaccin dont "des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles". "Nous vaincrons le virus, mettrons fin à la pandémie et émergerons plus forts que jamais", a-t-il assuré.

Nous allons disposer cette année d'un vaccin sûr et efficace et ensemble nous allons terrasser le virus.Donald Trumpà la convention des républicains

"Nous produirons un vaccin avant la fin de l'année, et peut-être même plus tôt !" a-t-il martelé, assurant que cet objectif sera atteint grâce au "génie scientifique de l'Amérique".

