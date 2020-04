États-Unis : des manifestants conservateurs appellent à rouvrir l’économie malgré l’épidémie

Aux États-Unis, de plus en plus de manifestants protestent contre le confinement et appellent à rouvrir l’économie. Donald Trump, qui les soutient, n’a pas hésité à lancer une salve de tweets appelant à la rébellion dans les États démocrates.