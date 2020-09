Établissements scolaires fermés : les parents vont toucher le chômage partiel

La rentrée scolaire a eu lieu il y a à peine 10 jours mais on dénombre déjà 524 classes et 32 établissements scolaires refermés à cause des plusieurs cas de coronavirus. Les parents sont forcés de s’adapter mais un dispositif de chômage partiel est mis en place. C’est un "soulagement en termes d’organisation. C’est vrai que ce n’est pas évident de trouver comment satisfaire nos enfants et nous car au travail c’est un peu compliqué", raconte une mère de famille.

84 % du salaire net pour les salariés du privé

Le gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’en cas de fermeture d’école, de crèche ou de collège, les parents pourront obtenir un revenu de remplacement. Plus précisément, les salariés du privé toucheront le chômage partiel (84 % du salaire net), les indépendant auront droit à des indemnités journalières. Pour les fonctionnaires, des autorisations spéciales d’absence sont prévues. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a cependant relativisé les fermetures des 32 écoles : "Cela correspond à 0,05 % des établissements."