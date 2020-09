Covid-19 : les lycées d\'Ille-et-Vilaine particulièrement touchés

L’épidémie de coronavirus repart de plus belle et elle touche aussi beaucoup les jeunes. En Ille-et-Vilaine, le virus a atteint déjà 33 établissements dont 18 lycées. Certains professeurs ne cachent pas leur inquiétude. "J’hésite tous les jours à venir. Ce n’est pas du tout sécurisant, c’est extrêmement angoissant", témoigne Catherine Caillebot, professeur de lettres au lycée Bréquigny à Rennes.

Certains élèves évitent de céder à la panique

Du côté des élèves, certains tentent de garder leur sang-froid. "On en entend parler mais il ne faut pas non plus tomber dans la psychose sinon on ne va pas pouvoir terminer l’année", estime une lycéenne. En outre, un lycée du département, à Redon, n’a pas eu d’autre choix que de fermer ses portes mercredi 9 septembre. Au total, 1000 élèves vont devoir suivre des cours à distance, pour la sécurité de tous.